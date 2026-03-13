Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Химках

11 марта в городской библиотеке № 3 состоялась патриотическая мастерская. Главным событием встречи стал мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

Участие в нем приняли местные жители, участники клуба «Любимый сад», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, а также депутаты Артур Каримов и Александр Васильев.

«Такие встречи объединяют людей вокруг общего дела. Каждый может внести свой вклад в поддержку наших бойцов. Даже несколько часов за плетением сетей — это реальная помощь на передовой», — сказала Алина Шалимова.

Участникам мастерской показали технику плетения и объяснили, какие материалы используются для изготовления маскировочных сетей. Пришедшие смогли попробовать свои силы и присоединиться к созданию изделий, которые в дальнейшем отправят военнослужащим.

«Важно, что к таким инициативам присоединяются жители разных возрастов. Это не только практическая помощь, но и пример сплоченности и гражданской ответственности», — подчеркнул заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Подобные патриотические мастерские в Химках проводятся регулярно. Жители города участвуют в сборе гуманитарной помощи, изготовлении маскировочных сетей и других волонтерских акциях в поддержку военнослужащих.