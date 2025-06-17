Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Богородском округе

На мастер-классе участникам показали основные техники: от натягивания основы на каркас до правильного выбора и сочетания цветов. Студенты изучили, как резать ленты нужной длины и применять технологию закручивания и привязки для создания маскировочной сети. Каждый из участников имел возможность самостоятельно попробовать свои силы на каждом этапе, начиная с основ и заканчивая завязыванием узлов.

Несмотря на то что не все справились с задачей с первого раза, благодаря упорству и поддержке опытных волонтеров всем удалось освоить необходимые навыки. Руководитель отряда Елена Остертаг подчеркнула важность единства и сплоченности в поддержке участников специальной военной операции.

С начала специальной военной операции тысячи добровольцев по всей стране оказывают помощь бойцам, используя свои умения. В то время как одни собирают гуманитарные грузы, другие осваивают плетение масксетей, которые критически необходимы для маскировки. Отряд «Купавинские волонтеры» уже несколько лет занимается изготовлением маскировочных сетей, антидроновых занавесов и халатов для военнослужащих, внося свой вклад в общую поддержку.