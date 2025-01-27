Мастер-класс по пластилинографии прошел в Центре реабилитации в Ногинске

Мастер-класс по пластилинографии «Зимние узоры» провели для подопечных Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Богородский». Его организовали сотрудники Буньковского сельского культурно-спортивного комплекса.

Постояльцы Комплексного центра полюбили этот вид творчества.

«Сначала они тщательно выбирают рисунок, который хотят воплотить в необычной картине, а затем старательно работают, фантазируют. В результате получаются замечательные картины!» — рассказали сотрудники Дома культуры.

Социокультурная реабилитация позволяет расширить творческий потенциал, приобрести опыт социального взаимодействия и расширить круг общения, также творческий процесс снимает стресс.