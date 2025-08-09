Мастер-класс по пению колыбельных прошел в роддоме Подольска

В Подольском роддоме провели очередной мастер-класс по пению колыбельных. Его организовала семья Болотниковых.

В семье воспитывают троих детей. Супруги уже много лет учат будущих мам и пап петь колыбельные детям.

Екатерине помогали ее дочь Маша и муж Александр. Песни исполняли не только, а капелла, но и под музыкальный аккомпанемент, используя гитару, гусли и необычный самодельный инструмент — шуршинок. По звуку напоминает капель или материнское убаюкивание.

Главный врач Подольского роддома Александр Скобенников отметил, что подобные мероприятия проводятся для молодых мам уже более семи лет.

«Женщины, которые проходят лечение в стенах нашего роддома приходят и слушают исполнение великолепных артистов Дома культуры „Молодежный“. Живое исполнение песен-колыбельных. Забытые немножко, старинные песни», — добавил Александр Скобенников.