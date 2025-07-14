Мастер-класс по ПДД провели для школьников в Орехово-Зуеве

Ребята с энтузиазмом участвовали в творческом процессе, создавая из бумаги ромашки с шестью «волшебными» лепестками. Каждый лепесток содержал важные правила безопасности для пешеходов, велосипедистов и водителей. Во время занятия автоинспекторы объяснили школьникам, как важно соблюдать правила дорожного движения, особенно в летний сезон, когда на дорогах возрастает риск.

Атмосфера мастер-класса была теплой и дружелюбной. Дети не только узнали новое, но и пообещали быть внимательными на дорогах. Похожий квест по правилам дорожного движения прошел и в летнем лагере при лицее города Ликино-Дулево, где к автоинспекторам и ЮИДовцам присоединились активисты «Движения первых».

Такие мероприятия помогают детям не только запомнить ПДД, но и понять их значимость, формируя культуру безопасного поведения на дорогах.