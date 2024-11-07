Мастер-класс по оригами провели для пациентов детской больницы в Зарайске

В Зарайске отметили День объятий с медведем. Активисты «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» провели мастер-класс для детей больницы и рассказали, как сделать мишку из бумаги.

Муниципальный депутат Иван Марков курирует партийный проект «Добрая комната», в рамках которого провели мастер-класс для детей. Вместе с юными участниками молодогвардейцы создали мишек ручной работы, которые будут дарить своим хозяевам хорошее настроение.

«Символом партии-наставника нашей организации является белый мишка. Теперь такие милые и душевные мишки появились и у деток, проходящих лечение в Зарайской больнице. От всего сердца желаем каждому скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!» — отметил лидер Зарайских молодогвардейцев Иван Марков.

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