Мастер-класс по оригами для дошкольников прошел в Богородском округе

Советники директоров по воспитанию Богородского округа провели занятие, совместившее творчество и обучение. Воспитанники подготовительных групп дошкольных учреждений и учащиеся начальной школы Богородского округа погрузились в увлекательный мир геометрии через искусство оригами, создавая свои «Самолетики мечты» в рамках проекта «Навигаторы детства».

Мастер-класс стал комплексным развивающим мероприятием, где дети изучали геометрические понятия на практике, складывая бумажные фигуры, осваивали базовые принципы оригами, развивая пространственное мышление, совершенствовали мелкую моторику через точные движения при создании поделок, открывали новые способности, работая с бумагой разных форматов и цветов.

Дети с удивлением обнаруживали, как обычный лист бумаги превращается в объемную фигуру, изучая на практике свойства квадрата, треугольника и прямоугольника.

Особый восторг вызвало изготовление самолетиков, где точность движений определяла летные качества готовых моделей. Малыши с гордостью запускали свои творения, делились мечтами о будущем и открывали для себя радость созидания.

Это занятие доказало, что обучение может быть увлекательным путешествием, где каждая складка бумаги становится шагом к познанию мира, а бумажный самолетик — символом взлетающей к успехам детской мечты.