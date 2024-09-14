Мастер-класс по оказанию первой помощи провели для студентов в Дмитрове

Преподаватель Дмитровского медицинского колледжа Ирина Александровна Едуш совместно со студентами провела мастер-класс по оказанию первой помощи для студентов Дмитровского института непрерывного образования. Мероприятие включило как теоретическую часть, так и практические упражнения.

Студенты изучили выполнение сердечно-легочной реанимации и остановку кровотечений. Эти навыки помогут им грамотно реагировать в критических ситуациях, когда своевременные и правильные действия могут предотвратить развитие серьезных осложнений и сохранить жизни.

Организатор мероприятия, депутат фракции «Единая Россия» Михаил Зернов, отметил важность подобных инициатив и добавил, что знания, полученные на мастер-классе, позволят ребятам грамотно среагировать в экстренных ситуациях.

Мастер-класс получил положительные отзывы от участников, которые подчеркнули значимость приобретенных знаний и выразили благодарность организаторам за возможность обучения.

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