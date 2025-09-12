Мастер-класс по оказанию первой помощи провели для молодежи в Дмитрове

Мероприятие состоялось в молодежном центре «Квартал» в рамках проекта «Диалог на равных». Юноши и девушки встретились с экспертом Московской области по компетенции «Спасательные работы» Александрой Нарышкиной.

Преподаватель специальных дисциплин Дмитровского техникума подробно рассказала о возможностях, которые открывает перед студентами чемпионатное движение «Профессионалы». Участие в конкурсах профессионального мастерства помогает развитию практических навыков и повышает конкурентоспособность молодого специалиста. Главными факторами успеха в любой профессии, особенно в такой ответственной, как спасатель, являются стремление к саморазвитию и желание проявить свои способности, отметила Александра Нарышкина.

На мастер-классе по оказанию первой помощи под руководством эксперта ребята научились правильно классифицировать различные виды кровотечений и освоили технику наложения тугих повязок и жгутов.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что такие встречи необходимы для профессиональной ориентации и личностного роста подростков. «Важно, когда своим опытом с молодежью делятся такие увлеченные и компетентные специалисты. Это не только расширяет кругозор, но и зажигает искру интереса к собственному будущему», — сказал Михаил Шувалов.