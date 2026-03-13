Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в Химках

В школе № 29 городского округа Химки прошла открытая тренировка по оказанию первой помощи. Ученики осваивали навыки, которые в критической ситуации могут спасти жизнь человека.

Занятия по безопасности в образовательных учреждениях округа проходят на регулярной основе. На этот раз теория уступила место практике. Инструкторы показали школьникам, как действовать до приезда медиков. Ребята учились отличать венозное кровотечение от артериального, накладывали давящие повязки, осваивали жгуты и турникеты.

«Меры первой помощи зависят от вида кровотечения и характера травмы. Важно проводить такие мастер-классы с полным погружением, — подчеркнула директор школы Наталья Каныгина. — Ребята, которые сегодня осваивают наложение жгута, завтра могут спасти чью-то жизнь в походе, в городе или в быту».

Особый интерес у школьников вызвал блок про подручные средства. Им рассказали, как действовать в экстремальных ситуациях, когда под рукой нет аптечки.

«Существует понятие „золотого часа“, а при сильных кровотечениях — „золотых минут“. Часто жизнь человека в руках тех, кто рядом, — отметила врач Ирина Спирина. — То, что наши школьники учатся этим важным вещам, — шаг к культуре безопасности».

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что сотрудники «ХимСпас» регулярно посещают учебные заведения. Они проводят инструктажи и учения, чтобы сделать городскую среду безопаснее для каждого.