Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в гимназии Павловского Посада

В гимназии Павловского Посада прошел мастер-класс, посвященный оказанию первой медицинской помощи. Организаторами мероприятия выступили представители «Молодой Гвардии» совместно с инструктором Единого казачьего фронта Павлом Новожиловым, который поделился своими знаниями и навыками с юными слушателями.

Главной целью мастер-класса стало обучение школьников базовым принципам и приемам оказания первой помощи в экстренных ситуациях. Павел Новожилов рассказал ребятам о том, какие предметы необходимо иметь в индивидуальной аптечке, подчеркнув важность наличия компрессионного бинта, жгута, перчаток и спиртовых салфеток. Он объяснил, что эти, казалось бы, простые предметы могут сыграть ключевую роль в спасении жизни до приезда медицинской помощи.

Особое внимание было уделено изучению различных видов кровотечений и методам их остановки. Школьники узнали о правилах наложения жгута, давящей повязки и других приемах, позволяющих быстро остановить кровотечение и предотвратить серьезные последствия.

Кроме того, школьники получили возможность самостоятельно потренироваться в наложении жгутов на специальных манекенах, закрепив полученные теоретические знания. Под руководством инструктора они отработали правильную технику и научились определять оптимальную силу сжатия.