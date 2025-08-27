Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел для школьников Балашихи

В рамках партийной инициативы «Сестринское дело» молодогвардейцы Балашихи организовали мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи для школьников. Участники получили теоретические знания и практический опыт, узнав, как правильно действовать в экстренных ситуациях.

Школьники научились оказывать помощь при потере сознания, а также правильно останавливать кровотечения.

«Обучение прошло в атмосфере доверия и заинтересованности. Школьники активно участвовали в тренировках, задавали вопросы и демонстрировали свои успехи», — отметил руководитель «Молодой Гвардии» Алексей Егоров.

Важно, что все полученные знания отрабатывались на практике. Это помогло участникам лучше усвоить информацию и быть готовыми к реальным ситуациям.

Инициатива «Сестринское дело» направлена на формирование у молодежи ответственности, заботы о здоровье и готовности помочь окружающим.