Мастер-класс по оказанию первой помощи провели для студентов в Ногинске

Мастер-классы по оказанию первой помощи прошли для 70 активистов «Движения Первых» из Богородского округа. Мероприятие было организовано в Ногинске на базе Центра образования № 21.

Вместе с опытным инструктором Ириной Игоревной Галкиной и командой добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей ребята освоили важнейшие навыки. Они узнали о правилах остановки кровотечений, помощи при асфиксии, и даже методику проведения сердечно-легочной реанимации.

Занятия прошли с активной обратной связью и высокой степенью заинтересованности и вовлеченности всех участников. Полученные навыки ребята смогут использовать в дальнейшем, чтобы при необходимости не испугаться нестандартной ситуации и оказать помощь нуждающемуся в ней человеку.

Впереди их участников мастер-классов ждет региональный чемпионат в Щелково.