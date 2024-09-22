Мастер-класс по оказанию первой медпомощи провели для кадетов Лосино-Петровского

В Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» в Щелково прошло занятие по оказанию доврачебной медицинской помощи. На него по приглашению председателя «Движения Первых» Светланы Гераскиной приехали кадеты из Лосино-Петровского.

Кадеты Свердловской школы № 2 в Лосино-Петровском приняли участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи. Мероприятие организовали в рамках всероссийского проекта «Первая помощь». Его создали и курируют участники сообществ «Движение Первых» и «Российский Красный Крест».

Занятие для ребят провела инструктор Щелковского регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Юлия Новосельцева. В Лосино-Петровском 27 сентября состоится муниципальный этап по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, в котором примут участие команды школ городского округа.

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