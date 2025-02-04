Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в Балашихе

Занятие провели в рамках партийной инициативы «Сестринское дело» для обучения школьников важным умениям. Участники мероприятия получили теоретические знания и отработали практические навыки, необходимые в экстренных ситуациях.

В ходе занятия ребята узнали, как правильно вызывать скорую помощь, что делать при потере сознания и как остановить кровотечение. На все вопросы школьники получили четкие и понятные ответы, а главное — научились применять эти знания на практике.

«Участники проявили себя настоящими профессионалами и энтузиастами. Молодогвардейцы создали атмосферу доверия и заинтересованности, благодаря чему обучение стало не только полезным, но и увлекательным», — отметил руководитель «Молодой гвардии» Алексей Егоров.

Мероприятия подобного рода имеют огромное значение для воспитания ответственного и неравнодушного поколения. Они не только предоставляют детям важные знания и навыки, но и формируют готовность прийти на помощь другим, развивают чувство гражданской ответственности и активную жизненную позицию.