Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи прошел в Дмитрове

Представители Фонда «Братское сердце» провели мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи для жителей Дмитрова. Мероприятие прошло на стадионе «Торпедо».

Более 60 участников освоили за два дня ключевые навыки спасения. Проект реализован совместно с инструкторским корпусом ЦСП «Дружина» при поддержке Российского общества первой помощи.

Опытные тренеры обучили жителей приему Геймлиха при удушении, сердечно-легочной реанимации с применением автоматического наружного дефибриллятора, восстановлению проходимости дыхательных путей, методам остановки кровотечений и транспортировке пострадавших при травмах.

«Умение оказывать первую помощь — это не просто теория, а критически важный навык, способный сохранить жизнь до прибытия врачей. Когда люди знают, как действовать в экстренной ситуации, это снижает риски и значительно повышает шансы на спасение», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Мастер-классы повысили грамотность населения в вопросах тактической медицины, укрепили культуру взаимопомощи и ответственности в обществе.