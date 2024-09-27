Мастер-класс по оказанию медпомощи проведут для жителей Лобни в центральном парке

Интерактивный мастер-класс по тактической медицине состоится в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Жителей города научат оказывать первую помощь в экстремальных условиях.

Тактическая медицина входит в состав военно-медицинской подготовки. Ее целью является обучение военных оказанию первой помощи раненым на поле боя.

В амфитеатре парка всех желающих познакомят с основными принципами тактической медицины. Специалисты расскажут, как нужно себя вести в ситуациях, в которые требуется экстренная медицинская помощь.

Организаторы напомнили, что навыки, приобретенные на таких занятиях, в критический момент могут оказаться незаменимыми. Благодаря им могут быть спасены человеческие жизни.

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