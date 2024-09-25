Мастер-класс по офтальмологии прошел в школе МОНИКИ имени Владимирского

Мастер-класс по офтальмологии под названием «Смотри!» состоялся в медицинской школе МОНИКИ имени Владимирского. На занятии участники, будучи в роли врачей-офтальмологов, получили возможность поработать с современным оборудованием, включая офтальмоскоп и измеритель глазного давления.

Мероприятие делилось на теоретическую и практическую части. Специалисты МОНИКИ имени Владимирского детально объяснили, как выполняет свои обязанности современный офтальмолог, рассказали о строении глаза, важности регулярных осмотров и правилах сохранения зрения. Врачи также обсудили распространенные заболевания и травмы глаз, а также методы их диагностики.

После теории участники мастер-класса под руководством опытных врачей практиковались в выявлении патологий на глазном дне и в навыках наложения микрохирургических швов на модели тканей века и глаза. Освоив новые техники, студенты смогли принять участие в профориентационном брифинге.

Преподаватель Медицинской школы МОНИКИ имени Владимирского, врач-офтальмолог Сергей Халдеев, отметил, что человеческий глаз представляет собой высокосложный механизм, который позволяет человеку воспринимать красоту окружающего мира. Он подчеркнул, что зрение помогает различать цвета и ориентироваться в пространстве.

На мастер-классе участники узнали о структуре глаза и о ситуации, когда требуется помощь специалистов. Учащиеся получили возможность познакомиться с профессией офтальмолога и примерить её на себя, что станет хорошей отправной точкой для тех, кто уже решил стать врачом, но пока не определился с выбором специальности.

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