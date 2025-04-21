Мастер-класс по нейрографике пройдет в парке усадьбы Кривякино

Парки в Воскресенске подготовили насыщенную развлекательную программу с 21 по 27 апреля. Жители и гости округа смогут поучаствовать в спортивных и культурных мероприятиях, в том числе отправится на мастер-классы по нейрографике и ароматерапии.

В парке усадьбы Кривякино для детей организуют караоке и игровые программы на главной площади, а рубку шашкой «Казарла» — в лабиринте. Познавательные беседы и творческие мастер-классы проведут в павильоне около фонтана. Там же пройдут занятия по нейрографике и ароматерапии. Записаться можно по телефону: 8 (977) 250-52-73.

Для гостей и жителей муниципалитета проведут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Знакомство с Воскресенском» и интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка». Запись доступна по телефону: 8 (985) 698-68-81.