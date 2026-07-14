Мастер-класс по настольному теннису провели в Серпухове

В округе стартовала подготовка к новому сезону Единой школьной лиги 2026–2027 года. 13 июля прошли занятия для учеников Школы современного образования.

Мероприятие провели тренер-преподаватель спортивной школы «Звезда» Светлана Грабилова и учитель физической культуры высшей категории Татьяна Выскребцова.

В мастер-классе участвовали как опытные спортсмены с разрядами и достижениями на уровне региона и Центрального федерального округа, так и новички. Для них организовали вводное занятие по основам техники, истории настольного тенниса и практике игры.

Настольный теннис — один из самых востребованных видов спорта в муниципалитете. Секции работают на базе спортивных школ и образовательных учреждений. Столы для тенниса устанавливают на открытых площадках. Спортивная школа «Звезда» ежегодно проводит муниципальные соревнования «Ангелы Беслана».

В новом сезоне к Единой школьной лиге присоединятся 18 школ округа.