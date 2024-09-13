Мастер-класс по настольному теннису провели для детей в Лобне

В Центральном парке Лобни прошел бесплатный мастер-класс по настольному теннису. Организатором выступил клуб «Авиатор», а занятия провели опытные тренеры Светлана Касилова и Сергей Варданян.

В детском мастер-классе участвовали 12 ребят, которые выполняли упражнения с ракетками и мячами и соревновались в конкурсах. Победители получили приглашения на турнир, который состоится в клубе «Авиатор» 15 сентября. Все участники были награждены вкусными призами.

Взрослые спортсмены состязались с тренером Сергеем Варданяном. Победителем стал Денис Зятьков, известный как «Шипы», набравший семь очков. Он и другие призеры получили сертификаты на бесплатную аренду в клубе.

Напомним, что 15 сентября в клубе пройдет еще одно бесплатное мероприятие — турнир «Полет нормальный».

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