Мастер-класс по написанию заявок на гранты прошел в Воскресенске

Обучающее мероприятие провели в молодежном центре «Олимпиец». Более 30 участников получили ценные знания и практические навыки в области грантрайтинга.

Мастер-класс организовало Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Воскресенска. На него пришли школьники и студенты, учителя и работники культуры, представители военно-патриотических клубов и общественных организаций.

Программа обучения охватывала все ключевые аспекты создания успешной грантовой заявки — от формирования идеи и анализа целевой аудитории до реализации проекта. Слушателям рассказали, как превратить абстрактную идею в конкретный социальный проект.

Спикером мероприятия стала руководитель направления по развитию деятельности движения педагогических отрядов России Ассоциации учащейся молодежи РСМ «Содружество» Кристина Пройдина. Она отметила, что подавать заявки на грантовые конкурсы — это не страшно.

«Это достаточно простая работа, которую мы ежедневно делаем, описывая свои проекты, например, подавая их на школьный или муниципальный конкурс. Это доступно абсолютно каждому», — сказала Кристина Пройдина.