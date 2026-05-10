Мастер-класс по написанию открыток для ветеранов ВОВ провели в Химках

Накануне 81-й годовщины Победы в выставочном комплексе «Артишок» в Химках провели мастер-класс «Открытка ветерану». Участники акции через творчество выразили благодарность и признательность за подвиг победителей.

Гости комплекса создали памятные открытки. Каждый мог выразить благодарность героям через собственное художественное послание, проникнутое уважением и признательностью за великий подвиг.

«Победа ковалась не только на поле боя, но и в тылу, и в сердцах людей, которые верили и ждали. Сегодня мы тоже можем сделать пусть небольшое, но очень личное дело — подарить ветеранам частичку своей души через открытку. Это знак того, что мы помним, благодарим и никогда не забудем, кому обязаны своей жизнью», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

В преддверии Дня Победы в Химках прошли памятные акции, возложения цветов, автопробеги, а также организовали тематические выставки, лекции и мастер-классы. Праздничные мероприятия состоялись во всех микрорайонах округа.