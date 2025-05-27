Мастер-класс по макияжу для старшего поколения прошел в Богородском округе

Мастер-класс по вопросам макияжа и дерматокосметологии специально для участниц проекта «Активное долголетие» провели в библиотеке имени Александра Пушкина. Сертификаты на посещение мероприятия подарили самым активным участницам «Марафона по скандинавской ходьбе».

Встреча стала одним из этапов реализации всероссийского проекта «Миллион красивых лиц», направленного на поддержку женского населения зрелого возраста с целью повышения самооценки и уверенности в себе.

В процессе обучения гостям рассказали о секретах ухода за кожей и макияжа. Профессиональный консультант обучил женщин навыкам индивидуального подбора средств для ухода за кожей.

Участницы встречи научились подчеркивать природную красоту кожи, создавать неповторимые образы к праздникам и важным событиям.

Подобные встречи помогают поддерживать красоту, здоровье и общий тонус организма женщин старшего возраста, способствуя их положительному настроению и активной социальной позиции.