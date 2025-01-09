Мастер-класс по лепке из пластилина прошел в Лосино-Петровском

В канун Рождества дети поучаствовали в мастер-классе по лепке из пластилина в Свердловском парке. Мероприятие прошло в рамках проекта «Народное творчество» партии «Единая Россия».

Дети создали красивые работы своими руками. Опытный мастер провела мастер-класс, и ребята слепили символ наступившего года — змею. Участники также создали яркие звезды, которые разукрасили на свой вкус. Поделками увлеклись не только юные творцы, но и их родители, которые погрузились в творчество.

«Мы провели время с детьми весело и с пользой, в атмосфере праздника и радости, что сделало этот день по-настоящему незабываемым для всех присутствующих», — сказала куратор местного партийного проекта «Народное творчество» Елена Нестерова.