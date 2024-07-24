Мастер-класс по латиноамериканским танцам пройдет в Лобне 28 июля

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры пройдет в Лобне в воскресенье, 28 июля. Уроженец Кубы Роберто Руиз проведет мастер-класс для жителей и гостей городского округа.

Роберто Руиз несколько лет живет в Лобне. Он преподает латиноамериканские танцы во дворце культуры «Чайка». Роберто научит жителей и гостей городского округа танцевать сальсу, а также исполнит хиты на испанском языке.



«Конечно, изучить базовые шаги — одна из главных задач начинающего танцора сальсы, но гораздо важнее научиться расслабляться в танце и доверять своему телу, почувствовать внутреннюю свободу», — сказал Роберто Руиз.

Мастер-класс пройдет 28 июля в 15:00 на площади перед торговым центром «Поворот» по адресу: Краснополянский проезд, дом № 2.

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