Мастер-класс по каллиграфии прошел в парке Мира в Мытищах

В мытищинских общественных пространствах проходит мероприятие «Культурный код Подмосковья». В парке Мира все желающие научились писать пером.

«Культурный код Подмосковья» проходил два дня: в субботу и воскресенье. Для гостей организовали развлекательную программу на различных площадках. Например, в парке Мира желающие принимали участие в мастер-классе по каллиграфии. Взрослые и дети учились писать пером, а также печатали на старинной машинке. Мероприятие посвятили родоначальнику самиздата поэту Николаю Глазкову.

Помимо этого, мастера Жостовской фабрики посвятили в ремесло росписи. На другой площадке гости отвечали на вопросы в викторине про культурный код городского округа. Некоторые собрались у очага на пресс-завтрак «Чаепитие в Мытищах», а дети стартовали в велозабеге «Растим чемпионов».

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