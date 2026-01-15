Мастер-класс по йоге прошел в школе будущих родителей в Дедовске

В школе будущих родителей при женской консультации в Дедовске впервые провели мастер-класс «Baby йога». Программа мероприятия разработана специально для молодых мам и их детей и включала комплекс упражнений и занятий, направленных на укрепление здоровья обеих сторон.

Мамы поработали над расслаблением грудной клетки, рук и позвоночника, укрепили таз, поясничный отдел и стопы. Для малышей организовали развивающие занятия, стимулирующие речь и положительно влияющие на здоровье через веселые стихотворения и песни. Специалисты также уделили внимание общему массажу, помогающему детям расслабиться.

Занятием руководила Юлия Уханова, имеющая 15-летний опыт преподавания перинатальной и детской йоги.

Напомним, что занятия в школе проходят регулярно по адресу: город Дедовск, улица Больничная, дом 5.