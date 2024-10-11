Мастер-класс по изготовлению зефира провели в НИКИ детства в Подмосковье

Мастер-класс по изготовлению зефира провели в отделении ревматологии НИКИ детства в Подмосковье. Его приурочили ко Всемирному дню артрита, который отмечают 12 октября.

Юные пациенты института смогла изготовить фигурки из маршмеллоу вместе с родителями под руководством профессионала. Как отметила глава НИКИ Нисо Одинаева, мастер-класс помог скрасить будни ребят.

«Каждый день они проходят сложную терапию, различные инструментальные и лабораторные исследования, лечебные процедуры, поэтому вот такие яркие впечатления и радостные события будут только во благо. Все ребята с удовольствием включились в изготовление маршмеллоу, а нашим малышам помогали мамы», — рассказала она.

Артритом страдают около 350 миллионов человек во всем мире. В России им болеют около 50 тысяч детей.

Как отметила главный ревматолог региона Юлия Котова, все возможные виды артрита и связанных с ним заболеваний успешно лечат в НИКИ.

«Благодаря современной терапии у наших пациентов есть все шансы сохранить качество жизни и прожить долгую жизнь», — добавила она.

Главными симптомами артрита являются боль, ломота в конечностях, припухлость суставов и ограничение движения. Болезнь может поражать сразу несколько органов.

В качестве профилактики специалист рекомендует иметь регулярную физическую активность, контролировать вес и обезопасить ребенка от травм.

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