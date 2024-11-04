Мастер-класс по изготовлению пиццы для детей бойцов СВО прошел в Балашихе
Дети участников спецоперации поучаствовали в мастер-классе по приготовлению пиццы. Мероприятие приурочили ко Дню народного единства.
Занятие провели профессиональные повара. Участники сами готовили тесто и пиццу. Каждый мог выбрать свою начинку.
«Мы общаемся с семьями участников СВО, обсуждаем их проблемы. Оказываем им поддержку, стараемся привлекать их к различным мероприятиям. Ни одна семья не остается без нашего внимания», — отметила член фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова.
Приготовленные пиццы дети передали раненым бойцам. Активисты партии «Единая Россия» доставят их вместе с гумпомощью военнослужащим, которые лечатся в госпитале в микрорайоне Купавна.
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