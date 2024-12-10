Мастер-класс по изготовлению открыток провели для детей в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» провели два мастер-класса. Дети изготовили новогодние открытки и украшения на елку.

Каждый участник смог проявить креативность и создать открытку для родных и близких. Они получились разными, но душевными.

На втором мастер-классе «Украшение на елку из фоамирана» участники научились создавать изящные и необычные игрушки.

«Атмосфера на мастер-классах была по-настоящему волшебной. Дети и взрослые с удовольствием погружались в процесс творчества, обменивались идеями и вдохновляли друг друга. Каждый ушел домой с улыбкой на лице и гордостью за свои творения», — отметили в пресс-службе парка усадьбы Кривякино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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