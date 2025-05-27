Мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню пограничника проведут в Химках

В Сходненской детской школе искусств пройдет творческое занятие, приуроченное к Дню пограничника. Участникам расскажут о значении памятной даты и предложат создать тематические открытки.

Во время встречи участники узнают об истории появления праздника, его роли в формировании патриотического сознания и важности для страны.

«Приятно, что можно выразить уважение к защитникам страны через творчество. Такие мероприятия вовлекают и вдохновляют — участвовать интересно и детям, и взрослым», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Как подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, подобные инициативы входят в широкую программу патриотического воспитания, которую в округе реализуют с июля прошлого года. В ее рамках регулярно проходят мастер-классы, тематические лекции, встречи с участниками СВО, показы фильмов и другие события.

Мастер-класс открыт для всех желающих. Занятие начнется 28 мая в 12:00. Возрастных ограничений нет: 0+