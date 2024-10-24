Мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошел в Жуковском

В городе Жуковском прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей, организованный членом местного штаба «Молодой гвардии» Кариной Семеновой. На встрече участникам напомнили о важности таких свечей для солдат, находящихся в зоне специальной военной операции.

Окопные свечи не только обеспечивают свет во время боевых действий, но и помогают согреться в сильные холода, что делает их незаменимыми помощниками для военнослужащих. Карина Семенова подробно объяснила и показала схему изготовления свечей, подчеркнув значимость этой инициативы.

На мероприятии также присутствовали депутаты Совета депутатов города Жуковский, которые вместе с участниками активно участвовали в процессе создания свечей. Такая поддержка со стороны местных властей подчеркивает важность помощи солдатам.

«Сейчас, когда наступают холода, нашим защитникам Родины необходима наша поддержка и помощь. Чтобы не дать им замерзнуть, мы возобновили изготовление окопных свечей и стараемся всеми силами помогать тем, кто каждый день сражается за нашу страну», — отметила Карина Семенова.

Эта инициатива объединяет жителей города в стремлении оказать поддержку и заботу тем, кто находится на передовой, подчеркивая важность единства и взаимопомощи в сложное время.

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