Мастер-класс по изготовлению окопных свечей для бойцов СВО провели в Лобне

В День города Лобня жители учились изготавливать окопные свечи. Занятие прошло на базе центра «Свечной блиндажик», добровольцы которого оказывают помощь бойцам СВО.

Волонтеры центра «Свечной блиндажик» регулярно помогают военнослужащим специальной военной операции. Больше сотни человек изготавливают розжиг, плетут маскировочные сети, шьют защитные плащи. На фронт добровольцы отправляют каши, мясные изделия, чайные смеси, фруктовые пюре и супы.

Помочь военнослужащим могут все желающие. Центр «Свечной блиндажик» расположен по адресу: Букинское шоссе, дом № 31. Муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей работает по адресу: улица Мирная, 13 корпус 2.

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