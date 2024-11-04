Мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей провели в Химках

В Химках прошла серия мастер-классов ко Дню народного единства. Жители изготовили маскировочные сети и окопные свечи для участников специальной военной операции.

Например, в школе № 30 прошла патриотическая акция «Народный подвиг». Ее провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Жители сплели маскировочные сети и изготовили свечи для бойцов СВО.

«Наша акция посвящена, прежде всего, поддержке участников специальной военной операции. В рамках этой акции мы также организовали сбор гуманитарного груза для военнослужащих», — рассказала директор школы и муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Взрослые также изготовили комплекты сухого душа, а дети написали письма поддержки. Все вещи передадут защитникам.

«Химчане активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для поддержки военных и вынужденных переселенцев. Уже отправлено более 300 тонн гуманитарной помощи, что показывает единство, отзывчивость и истинный патриотизм», — добавил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Студия «Волшебный мир театра» представила зрителям постановку «Закаты алые». Спектакль погрузил участников мероприятия в атмосферу военных лет.

«Воспитание патриотизма становится особенно актуальным в условиях специальной военной операции. Проект „Химки. Успех в единстве поколений“ ориентирован на развитие гражданской ответственности у молодого поколения», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Общественный деятель Егор Ченюк напомнил, что проект «Химки. Успех в единстве поколений» направлен на формирование интереса жителей к стране и родному региону. Для химчан ежедневно проводят акции, лекции, круглые столы и встречи с участниками специальной военной операции.

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