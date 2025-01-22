Детский мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц прошел в Лосино-Петровском

В детском саду «Аленький цветочек» прошла тематическая неделя, посвященная «Дню зимующих птиц». Основной задачей мероприятий было познакомить малышей с зимующими птицами, их внешним видом, повадками и значением в природе, а также воспитать у детей бережное отношение к пернатым и желание помогать им в зимний период.

В рамках недели воспитатели провели для детей познавательные беседы о зимующих птицах, обучали малышей узнавать пернатых по внешнему виду, голосу и описанию. Кроме того, занятия способствовали развитию речи, памяти, мелкой моторики и творческих навыков у воспитанников.

Особый интерес у детей вызвали творческие задания: малыши смастерили фигурки синичек из бумаги и других материалов. Также ребята вместе с родителями изготовили кормушки для птиц, которые впоследствии были размещены на территории детского сада.

Неделя завершилась увлекательной прогулкой, во время которой дети наполнили кормушки кормом для птиц и наблюдали за пернатыми друзьями. Такие мероприятия не только расширяют кругозор малышей, но и воспитывают у них заботливое отношение к природе и окружающему миру.