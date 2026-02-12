Мастер-класс по изготовлению китайских фонариков провели в Черноголовке

Черноголовская библиотека вновь распахнула свои двери для тех, кто ищет творчество и погружение в иные культуры. Центром притяжения стал мастер-класс «Фонарик Востока», где участники своими руками создавали традиционные китайские фонарики.

По словам организаторов, каждый, кто переступил порог библиотеки, погрузился в атмосферу древней восточной культуры.

«В китайской традиции фонарики — это не просто элемент декора. Красный цвет, отпугивающий злых духов, символизирует грядущее благополучие, светлое будущее и удачу. Традиционно их зажигают в дни Фестиваля фонарей, знаменуя завершение новогодних празднеств. Мастер-класс прошел под руководством специалиста, который поэтапно показал, как из обычного листа цветной бумаги, клея и декоративных элементов рождается произведение искусства», — сообщили организаторы.