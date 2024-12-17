Мастер-класс по изготовлению игрушек провели для детей в усадьбе Кривякино
Сразу два мастер-класса провели для детей в Воскресенске. Мероприятия организовали в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
Два мероприятия провели для воспитанников детского сада «Аленушка» подразделения лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова.
Дети приняли участие в познавательной беседе «Знаете ли вы?». Ее посвятили деревьям зимой и их особенностям. Юные гости открыли для себя много интересного.
Вторая активность — мастер-класс «Творческая мастерская Усадьбы Кривякино». Дети изготовили новогоднюю елку с игрушками на палочке. У каждого ребенка получился индивидуальный подарок для близких.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.
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Мастер-класс по изготовлению игрушек провели для детей в усадьбе Кривякино
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