Мастер-класс по изготовлению игрушек провели для детей в усадьбе Кривякино

Сразу два мастер-класса провели для детей в Воскресенске. Мероприятия организовали в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Два мероприятия провели для воспитанников детского сада «Аленушка» подразделения лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова.

Дети приняли участие в познавательной беседе «Знаете ли вы?». Ее посвятили деревьям зимой и их особенностям. Юные гости открыли для себя много интересного.

Вторая активность — мастер-класс «Творческая мастерская Усадьбы Кривякино». Дети изготовили новогоднюю елку с игрушками на палочке. У каждого ребенка получился индивидуальный подарок для близких.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.