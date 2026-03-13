Мастер-класс по изготовлению игрушек из ваты прошел в Истре

В клубе «Активное долголетие» городского округа Истра начались бесплатные занятия по созданию игрушек из ваты. Первый мастер-класс провели 9 марта.

Участницы под руководством педагога Оксаны Голубевой делали ватных снегирей. Каждая игрушка получилась со своим характером. По задумке организатора, это стало символичным прощанием с зимой.

«Мы гордимся нашими мастерицами, которые с каждым разом удивляют нас новыми шедеврами», — отметила педагог Оксана.

Во время занятия участницы осваивали тонкости работы с ватой, общались и помогали друг другу. После завершения работы долголеты устроили фотосессию на улице. Они повесили своих снегирей на ветки дерева рядом со зданием клуба.