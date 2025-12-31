Мастер-класс по изготовлению гирлянд из баранок провели в Одинцове

Организаторы раздали гостям материалы и провели занятие по оформлению самодельной гирлянды, которую можно задействовать как украшение и угощение на новогоднем столе. Готовые гирлянды гостям предложили оставить себе или, по русской традиции, подарить близким в канун праздника.

Мероприятие — семейное. К участию в мастер-классе пригласили как взрослых, так и детей. Кроме того, в рамках праздничных мероприятий Дед Мороз и Снегурочка посетили многофункциональный центр «Звенигород», а в центре «Одинцово» герои поздравили гостей и сделали с ними памятные фотографии. Фотосессии стали возможностью для детей познакомиться ближе с зимним волшебником, а для родителей — получить теплые семейные снимки и праздничное настроение.