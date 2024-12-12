Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек провели для детей в Лобне

В детской библиотеке для воспитанников воскресной школы организовали праздничный мастер-класс. Ребята научились создавать объемные звезды к Рождеству, работая с новым материалом.

Мастер-класс провела педагог по творчеству Светлана Анатольевна. Она показала технику изготовления звезд и научила детей работать с шаблонами. «Ребята справились отлично, хотя задание было непростым. Получились красивые и необычные работы», — отметила педагог.

Занятие стало частью программы бесплатных творческих мероприятий, которые регулярно проходят в Лобне. Детская библиотека находится на улице Циолковского, дом 3, и всегда ждет юных посетителей с интересными, познавательными программами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.