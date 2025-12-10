Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек прошел в Ленинском округе

В Ленинском округе запустили мероприятия в резиденции Деда Мороза. На днях посетители поучаствовали в мастер-классе по изготовлению елочных игрушек.

Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципального образования Станислава Каторова.

«Новогодняя программа в гостях у Деда Мороза включает в себя показ любимых советских мультфильмов и кинолент, чтение волшебных историй и серию уникальных мастер-классов, каждый из которых не повторяется. В этот раз ребята создали своими руками сувениры для Деда Мороза и передали их в наш музей. Следующее занятие будет посвящено созданию новогодних фигурок. Мы значительно расширили программу и обновили резиденцию в этом году: за первую неделю работы здесь побывали 150 человек», — рассказала начальник отдела культурных и массовых мероприятий МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» Александра Торопова.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в резиденции постоянно проводят различные мастер-классы и другие активности. Подробности можно узнать в телеграм-канале «Видные парки» и в группе парка культуры и отдыха во «Вконтакте».

«1 декабря в Ленинском округе, как и во всем Подмосковье, был дан старт зимнему сезону. Жителей округа этой зимой ждут три лыжные трассы, 18 ледовых катков и тематические зоны с зимними развлечениями. В декабре мы организуем для жителей ряд праздничных мероприятий: 13 декабря пройдет общеобластная акция „Парки. Сказки. Волшебство“, 20 декабря — „Зимние рекорды“, а 27 декабря — „Новый год под шубой“. Для удобства посетителей в парках будут работать пункты обогрева, где предложат горячий чай и кофе, а также новогодние фуд-корты», — отметили в пресс-службе.

Резиденция Деда Мороза в парке «Высота» будет работать до 14 января: по вторникам и средам — с 18:00 до 19:00, а по воскресеньям — с 18:10 до 19:10.