Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей прошел в Воскресенске

В Воскресенске волонтеры продолжают оказывать помощь военным, находящимся в зоне специальной военной операции, а также мирным жителям присоединенных территорий России. Активисты из разных возрастных групп вносят свой вклад: старшее поколение предпочитает вязать теплые вещи, а молодогвардейцы занимаются изготовлением окопных свечей.

Недавно представительницы «Женского движения Единой России» организовали мастер-класс по изготовлению таких свечей. Более сорока свечей вскоре отправятся на передовую. Эти, казалось бы, простые изделия из плотно скрученного картона, помещенного в жестяную банку и залитого растопленным парафином, способны гореть до четырех часов, не боясь ветра. Они помогут бойцам подогреть пищу и согреться в окопах, а при необходимости их можно легко вновь разжечь.

Кроме того, в рамках мероприятия планируется написать письма для бойцов, чтобы поддержать их не только физически, но и душевно.

«Ребята с большим удовольствием приняли участие в мероприятии. Они уверены: то, что сделано ими здесь, поможет нашим бойцам там, на передовой», — отметил руководитель депутатского объединения «Единая Россия» городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

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