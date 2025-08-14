Мастер-класс по использованию БПЛА провели в детском лагере «Искра» в Подмосковье

Встречу с бойцом СВО и мастер-класс по использованию беспилотников провели в детском лагере «Искра» в Подмосковье. Они смогли больше узнать о службе в Вооруженных силах и научились управлять дронами.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Служу Отечеству». Ее второй год подряд проводят общество «Знание» и фонд «Защитники Отечества».

Во встрече участвовали медиапродюссер, программный директор «Радио МедиаМетрикс» Дарья Смирнова и участник СВО Михаил. Он рассказал о разных подразделениях Вооруженных сил России, их задачах и необходимой подготовке. Также ребятам рассказали, как стать пилотом БПЛА.

«Подобные мероприятия важны и нужны: они помогают детям и подросткам оставаться в контакте с реальностью, глубже понимать образ настоящего героя и четче представлять свое будущее. Это позволяет ребятам сформировать образ патриота и вдохновляет следовать такому примеру», — сказала Дарья Смирнова.

Ребята задавали гостям вопросы, а самые активные из них получили в подарок шевроны. Желающие примерили роль пилота и попробовали управлять дроном.