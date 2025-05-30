Мастер-класс по игре в гандбол прошел в школах Чехова

В муниципальном округе Чехов ученики Молодинской и школы № 6 узнали об основах гандбола. Игроки из команды «Чеховские медведи» и студенты Училища олимпийского резерва № 4 провели для ребят специальные занятия.

Гандбол — это динамичная командная игра, в которой две команды соревнуются друг с другом, стремясь забросить мяч в ворота соперника.

В уроке приняли участие ученики начальных и средних классов, которые с энтузиазмом откликнулись на возможность познакомиться с этим видом спорта и его особенностями. Молодые люди остались в восторге от мероприятия и выразили желание в дальнейшем посещать домашние матчи гандбольной команды.

В качестве приятного сюрприза для участников подготовили подарок — приглашение на Финал четырех SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток». Этот важный матч пройдет шестого и восьмого июня во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова.