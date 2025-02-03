Мастер-класс по игре на виолончели проведут в Клину 8 февраля

Всероссийская виолончельная академия 8 февраля проведет уникальный мастер-класс в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Урок игры на инструменте преподаст артист и дирижер Кирилл Кравцов.

Мастер-класс создателя и руководителя Виолончельного квартета им. Растрелли позволит участникам углубить не только теоретические знания, но и навыки игры.

Академия, которая устраивает открытый урок, существует уже три года. Ее цель — популяризация и развитие в России виолончельного искусства. Для этого организаторы проводят лекции, практические занятия и концерты.

Каждый год в образовательном интенсиве участвуют более 250 виолончелистов.

За время работы академии свои знания студентам передали Александр Рамм, Борис Андрианов, Александр Князев, Ольга Галочкина и многие другие выдающиеся музыканты.