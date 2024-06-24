Мастер-класс по игре на гитаре прошел в музее имени Чайковского в Клину

Мастер-класс по игре на гитаре для учеников подмосковных колледжей и школ искусств прошел в музыкальном мемориальном музее-заповеднике имени Чайковского в Клину. Занятие провел доцент Российской академии имени Гнесиных Дмитрий Мурин.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, урок провели в рамках Международного фестиваля искусств имени Чайковского, который проходит уже в десятый раз.

Фестиваль традиционно собрал тысячи зрителей, а его участниками в разные годы становились лучшие музыканты и артисты России и мира. Среди них Ильдар Абдразаков, Олег Меньшиков, Игорь Петренко, Аристарх Ливанов, Евгений Миронов, солисты театра «Геликон-Опера» и другие.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».