Мастер-класс по игре на фортепиано прошел в Воскресенске

Занятия провела председатель предметно-цикловой комиссии «Специальное фортепиано» 1-го Московского областного музыкального колледжа Татьяна Кизельштейн. Мастер-класс состоялся в творческой атмосфере, где гостья делилась секретами педагогического и исполнительского мастерства с учащимися и преподавателями структурных подразделений Воскресенской детской школы искусств.

Много внимания было уделено вопросам постановки пианистического аппарата, звукоизвлечению, штриховой культуре, динамике и интонации, а также умению слышать и анализировать собственное исполнение, ставить задачи и находить способы их решения. Татьяна Васильевна приводила интересные факты из биографии композиторов и истории фортепианного исполнительства, рекомендовала необходимые методические материалы и пособия, что сделало урок чрезвычайно полезным для учащихся и преподавателей.

В завершение дня состоялся концерт студентов класса Татьяны Кизельштейн, на котором прозвучали произведения Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова и Фридерика Шопена. Заместитель директора МУДО «ВДШИ» — руководитель «ДШИ „Элегия“ Римма Шевченко поблагодарила Татьяну Кизельштейн за продуктивный методический день, а студентов — за высокопрофессиональное исполнение, выразив надежду на продолжение творческого сотрудничества между Воскресенской детской школой искусств и преподавателями 1-го Московского областного музыкального колледжа.