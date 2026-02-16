Мастер-класс по художественному чтению для школьников прошел в Дмитрове

Актер и режиссер Егор Бероев встретился с учениками Инженерной школы 13 февраля. Визит стал возможен благодаря высокому месту учебного заведения в федеральном рейтинге читательских клубов — школа заняла второе место по итогам января.

Народный артист поделился со школьниками секретами художественного чтения, показал, как сделать слово живым и выразительным, вложить душу в каждую фразу. Мастер-класс стал частью федерального проекта «Чтецкие программы», который реализуется по поручению президента с сентября 2025 года. Сегодня в нем участвуют около семи тысяч читательских клубов по всей стране.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что такие встречи открывают перед детьми новые горизонты и помогают формировать творческие способности подрастающего поколения.

Ранее ученики Инженерной школы уже общались с режиссером Ильей Учителем. Новый мастер-класс продолжил серию культурных событий для дмитровских школьников.