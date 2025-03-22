Мастер-класс по хореографии прошел в Одинцовском Доме культуры «Солнечный»

В рамках проекта «Творческая мастерская народных и образцовых коллективов» в Доме культуры прошло занятие «Современная и классическая хореография». Мастер-класс провела руководитель Образцового коллектива хореографической студии «МАГНИФИКО ШОУ ДЭНС» Светлана Гаврилова.

Во время встречи участникам показали элементы как современной, так и классической хореографии. Светлана Гаврилова уделили внимание базовым движениям — казалось бы, самым простым, но именно они служат основой различных танцевальных стилей.

Руководитель также подчеркнула важность эмоций, артистизма и художественного самовыражения в искусстве. Взаимодействие между танцором и зрителем стало одной из главных тем занятия. У всех участников мастер-класса была возможность задать все интересующие вопросы преподавателю и получить полезные рекомендации.

Этот мастер-класс стал не только образовательным мероприятием, но и пространством для обмена опытом и общения среди людей, объединенных любовью к танцевальному искусству.